Monica Leofreddi contro la madre di Diletta Leotta: "Io invidiosa? Proprio no" - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Novella Toloni Tiene ancora banco il monologo su bellezza e merito di Diletta Leotta al festival di Sanremo. La madre la difende dalle "odiatrici" e la polemica si infiamma coinvolgendo anche la conduttrice Monica Leofreddi Non si spegne la polemica intorno a Diletta Leotta dopo il suo monologo sulla bellezza femminile e il merito andato in scena nella seconda serata del festival di Sanremo. Nella discussione si è inserita, suo malgrado, la conduttrice Monica Leofreddi tirata in ballo dalla mamma della Leotta che, nel post Sanremo, ha difeso la figlia durante un'ospitata a "Storie Italiane". Il discorso di Diletta Leotta sulla bellezza e sul tempo che passa ha lasciato numerosi strascichi nel post gara del Festival. Molti personaggi famosi del mondo dello spettacolo – da Francesca Barra a Jimmy Ghione – si sono infatti scagliati contro di lei, giudicandola "ipocrita". Ad ... ilgiornale

