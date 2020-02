Milano, un uomo di 58 anni ricoverato in coma dopo un terribile schianto in moto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Grave incidente questa mattina a Milano, in via Porro Lambertenghi. Un uomo di 58 anni, in sella alla sua moto, è scivolato per cause da accertare battendo con violenza contro l'asfalto. Soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: è in coma. fanpage

Simona_Milano : @BigJonny968 @Stefanialove_Of Potrebbe bastare che sia semplicemente un poco più uomo di quanto lo siamo noi donne?? - MLavendetta : @caritas_milano @CaritasItaliana @paola_saluzzi @paoloigna1 @FilomenaGallo55 @Chiarasmb @Avvenire_Nei… - Affaritaliani : Uomo schiacciato tra camion e muro: gravissimo -