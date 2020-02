Mila Suarez Instagram, coperta solo da un maxi cappello: «Wow fantastica!» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mila Suarez, dopo aver conquistato il cuore degli italiani come corteggiatrice del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha preso parte anche a Temptation Island, come tentatrice, e Grande Fratello 2019. Attualmente, Mila è una nota modella e influencer. Il profilo Instagram di Mila Suarez conta più di 220 Mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dalla sua etera bellezza. Poche ore fa la showgirl ha postato una sua foto decisamente “piccante”. Le sue curve da sballo sono nascoste da un maxi cappello di paglia blu. Il vedo-non-vedo ha acceso la fervida immaginazione dei followers, i quali hanno riempito il post di like e commenti. Leggi anche –> Mila Suarez Instagram, sotto la giacca solo l’intimo: «Accattivante!» Mila Suarez Instagram: coperta solo da un maxi cappello La bellissima Mila Suarez su Instagram con il suo ultimo post ha lasciato ... urbanpost

