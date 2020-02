Juve, Sarri sta trasformando i bianconeri: Douglas Costa ago della bilancia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il passaggio al 4-3-3 ha fatto cambiare il modo di giocare della Juventus. Sarri inizia ad applicare i propri concetti di calcio Maurizio Sarri vuole iniziare ad applicare i propri concetti di gioco a questa Juventus. La Gazzetta dello Sport ha analizzato il match di domenica contro la Fiorentina, in cui si è vista una squadra differente rispetto al passato. L’ago della bilancia rimane Douglas Costa, il brasiliano può dare spazio alla manovra sulla corsia destra ma soprattuto dà la possibilità al tecnico bianconero di utilizzare un nuovo modulo di gioco anche in Europa. La Juventus sta cambiando e l’esterno verdeoro sarà decisivo in questo mutamento tattico. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

juventusfc : Le parole di Mister #Sarri, oggi, in conferenza stampa: «La Fiorentina è una squadra pericolosa» Report ??… - juventusfc : Meno 2??a #JuveFiorentina. Domani alle 13.30 la conferenza stampa di Maurizio #Sarri ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Maurizio #Sarri! LIVE ?? -