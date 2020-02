Johnny Dorelli assente a Sanremo 2020, Amadeus: “Problemi di salute, lo aspettiamo fino a sabato” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Difficilmente vedremo Johnny Dorelli salire sul palco dell'Ariston, a differenza di quanto inizialmente annunciato. Il cantante, attore e showman 82enne è bloccato a casa da problemi di salute, come ha spiegato Amadeus: "Gli ho detto di chiamarmi in qualsiasi momento se sta meglio, fino a sabato lo aspettiamo". fanpage

