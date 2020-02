In un lampo la ricarica batteria dei Samsung Galaxy S20 ma addio al jack audio? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mancano solo 4 giorni al lancio dei Samsung Galaxy S20 e l'ultimissima indiscrezione del leaker Roland Quandt su tutta la gamma delle ammiraglie è più che mai succulenta. Proprio il noto informatore, in questa mattinata del 7 febbraio, ci dice molto sui tempi di ricarica dei tre dispositivi in arrivo e fornisce (forse) una sgradita sorpresa per molti, relativa al jack audio da 3.5 mm per le cuffie. Partiamo dalle ultime notizie trapelate sui Samsung Galaxy S20 e sui tempi di ricarica della loro batteria. Sui modelli "inferiori" S20 standard e S20 Plus, sia nelle varianti 4G che 5G previste, Rolandt Quandt appunto parla di dotazione di un caricatore Fast Charger a 25W. Un accessorio non strabiliante a dirla tutta ma il pezzo forte viene confermato invece per l'esemplare top di gamma assoluto Galaxy S20 Plus. Proprio per questo dispositivo dovrebbe invece essere previsto il ... optimaitalia

