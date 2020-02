I corrieri Amazon di Origgio incrociano le braccia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Spesso a Origgio si protesta contro le soste selvagge dei corrieri Amazon: stamattina, invece, sono stati loro a protestare per i turni stressanti e i compensi. Venti fattorini hanno incrociato le braccia dalle 7.30 alle 10, affiancati da alcuni delegati di magazzini fuori Origgio. Nel mirino la società esterna per cui lavorano per conto di Amazon, che ha appaltato le consegne degli ordini. Addirittura si protestava per le buste paga del 2018, ma in particolare per la quantità di consegne giornaliere: 130/140 invece delle 80 previste. su Il Notiziario. ilnotiziario

