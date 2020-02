Ex Ilva, il legale di ArcelorMittal: “Azienda resta a Taranto, c’è l’accordo per negoziare fino a fine febbraio” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Ci sono le basi per arrivare a un accordo: Mittal resta a Taranto, mantenendo la produzione”. Al termine dell’udienza di oggi a Milano, il legale di ArcelorMittal, Roberto Bonsignore, al fianco dell’ad Lucia Morselli ha commentato così il rinvio al 6 marzo. “In queste settimana abbiamo fatto un lavoro importante e molto costruttivo che ci permette di passare alla fase legale per la messa a punto della fase contrattuale”. L'articolo Ex Ilva, il legale di ArcelorMittal: “Azienda resta a Taranto, c’è l’accordo per negoziare fino a fine febbraio” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

