Cristiano Ronaldo scappa da Sanremo: i giornalisti non lo trovano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo è un campione sul campo da calcio, figuriamoci quando deve seminare giornalisti e telecamere. Il calciatore della Juventus è scomparso immediatamente dopo la fine della terza serata del festival di Sanremo; e nessuno non l’ha più visto. Non sono bastati gli applausi e le battute di complicità con Amadeus ad aver trattenuto Ronaldo fra gli spazi del teatro Ariston. Complice anche Georgina Rodriguez che insieme al marito si sono allontanati da qualsiasi possibile intervista. Ma come è possibile che nessuno non sia riuscito a trovare Cristiano Ronaldo a Sanremo? Pare che il campione abbia dato un due di picche ai giornalisti architettando un piano ingegnoso per la “fuga”. Vuoto il ristorante Un vero fuoriclasse. Ronaldo è tornato a Torino per gli allenamenti senza esser intralciato da nessun giornalista o tv locale. Come si vociferava, il calciatore ... velvetgossip

