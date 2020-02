Coronavirus, tutte le notizie della notte: i morti salgono a 638. Sono 61 le persone contagiate sulla nave in Giappone (Di venerdì 7 febbraio 2020) Più di 31mila i contagiati da Coronavirus, 638 morti. Aumenta anche il numero di persone dimesse dagli ospedali che superano i 1500. salgono a tre i contagiati in Italia, tra cui un italiano di 29 anni appena rimpatriato da Wuhan. Aumentano anche i casi di contagio sulla nave da crociera ferma in Giappone. A bordo della nave ci Sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio, compreso il comandante. Al momento nessun italiano è risultato positivo. A riferirlo è il ministero della Salute giapponese, che ha diffuso la nazionalità delle nuove 41 persone positive al test: 21 giapponesi, 8 americani, 5 australiani, 5 canadesi, e un cittadino argentino e uno del Regno Unito. La nave è stata messa in quarantena tre giorni fa, dopo lo sbarco a Hong Kong di un passeggero risultato positivo al virus. Dopo l’annuncio dei nuovi 41 casi, il premier del Giappone Shinzo Abe ... open.online

