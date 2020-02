Bundesliga, le partite del sabato pomeriggio: pronostici (Di venerdì 7 febbraio 2020) Friburgo-Hoffenheim, Hertha Berlino-Mainz, Werder Brema-Union Berlino e Wolfsburg-Fortuna Dusseldorf sono le altre quattro partite della ventunesima giornata di Bundesliga in programma sabato pomeriggio alle 15.30: probabili formazioni e pronostici. FRIBURGO – HOFFENHEIM sabato ore 15:30 Pochi giorni fa, perdendo per 4-0 contro il Colonia, il Friburgo ha confermato di non avere una grande solidità difensiva e di essere in un periodo complicato. La squadra guidata in panchina da Christian Streich ha vinto solo uno dei sei match più recenti: quello sul campo del Mainz, disputato lo scorso 18 gennaio. L’Hoffenheim, invece, si sta ben comportando: ha conquistato dodici punti nelle ultime cinque giornate di Bundesliga. Il lavoro di Alfred Schreuder – che era già stato in questo club con il ruolo di vice di Julian Nagelsmann e di ... ilveggente

