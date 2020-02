Atalanta, Ilicic recupera dall’infortunio: ci sarà contro la Fiorentina (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’Atalanta può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Ilicic: lo sloveno sarà a disposizione per la partita con la Fiorentina Josip Ilicic sarà a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini per la sfida contro la Fiorentina, valevole per le ventitreesima giornata del campionato di Serie A. L’Atalanta può tirare un sospiro di sollievo. Il centrocampista sloveno ha recuperato totalmente dalla botta alla schiena rimediata nel match interno contro il Genoa della settimana scorsa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

