Valle d’Aosta, commissariato il comune di Saint-Pierre: “Infiltrazioni della ‘ndrangheta” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il comune di Saint-Pierre, 3.000 abitanti alle porte di Aosta, è stato commissariato dal Consiglio dei ministri per infiltrazioni mafiose. Contestualmente il governo ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale. Il provvedimento fa seguito all’istruttoria avviata dopo l’operazione Geenna della Dda di Torino su infiltrazioni della ‘ndrangheta in Valle d’Aosta e che aveva portato all’arresto anche di un assessore comunale di Saint-Pierre. La commissione d’accesso antimafia si era insediata nell’aprile 2019, a seguito dei 16 arresti effettuati dai carabinieri contro la presunta infiltrazione della ‘ndrangheta in Valle d’Aosta. Tra gli altri era finita in carcere – e nei mesi successivi ai domiciliari – Monica Carcea, all’epoca assessore comunale di Saint-Pierre alla Programmazione, finanze e patrimonio, imputata per concorso esterno in associazione mafiosa. ... ilfattoquotidiano

