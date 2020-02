Uomini e Donne: Barbara De Santi lancia una scarpa contro Marcello Michisanti (video) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Barbara De Santi, oggi, 6 febbraio 2020, durante l'ultima puntata del trono over di 'Uomini e Donne', ha perso la pazienza. Dopo aver chiuso la frequentazione con Marcello MichiSanti (perché non si è sentita desiderata e corteggiata), la donna, visibilmente infastidita dalla situazione, ha lanciato una scarpa contro l'ex corteggiatore:Uomini e Donne: Barbara De Santi lancia una scarpa contro Marcello MichiSanti (video) 06 febbraio 2020 16:42. blogo

