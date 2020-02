Treno deragliato, il via libera alle 4.45: ​"Binari in posizione normale" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Nel sistema interno tutto risultava in ordine e così il Frecciarossa è partito da Milano. Ma il Binario "non era in posizione corretta" e ora "c'è l’ipotesi dell’errore umano" "Deviatore n. 05 disalimentato e confermato in posizione normale come da fonogramma n. 78/81 fino a nuovo avviso". Il via libera al Treno è arrivato alle 4.45. alle 5.35 il Frecciarossa 9595 è deragliato all'altezza di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) lungo la linea Milano-Bologna. Ora gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire quali possano essere state le cause dell'incidente. E la chiave di quanto accaduto questa mattina potrebbe essere nel fonogramma inviato circa un'ora prima del deragliamento. Un documento pubblicato in esclusiva dal Fattoquotidiano.it che spiega che era stata tolta possibilità di manovrare il deviatore e che al termine dei lavori di manutenzione ... ilgiornale

