The Matrix 4: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nelle foto e nei video dal set (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le riprese di The Matrix 4 sono ufficialmente iniziate e Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sono ritratti nelle foto e nei video dei fan. Le riprese di The Matrix 4 sono attualmente in corso a San Francisco e dal set arrivano foto e video che ritraggono anche i protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, impegnati a girare alcune sequenze dell'atteso sequel per strada. La regista Lana Wachowski ha infatti realizzato delle scene nella città americana, per la gioia dei passanti e di chi viveva e lavorava nella zona e ha potuto vedere il cast e la troupe in azione. Keanu Reeves riprende in The Matrix 4 l'iconico ruolo di Neo e l'attore è stato ripreso mentre camminava e poi osservava qualcosa in alto. Carrie-Anne ... movieplayer

The Matrix 4 : Priyanka Chopra nel cast del sequel? : Priyanka Chopra sembra stia per concludere l'accordo necessario a ufficializzare la sua presenza in The Matrix 4. The Matrix 4 sembra avrà nel proprio cast anche Priyanka Chopra : l'attrice starebbe infatti concludendo le trattative con la produzione dell'atteso sequel del franchise sci-fi. Warner Bros. e Village Roadshow non hanno svelato alla fonte di Variety quale ruolo potrebbe ottenere la protagonista di Quantico, mantenendo la segretezza ...

The Matrix 4 : il Merovingio tornerà nel franchise? : Lambert Wilson, che ha interpretato il Merovingio nel primi due capitoli di Matrix , potrebbe fare ritorno in The Matrix 4 se gli impegni glielo permetteranno. Il Merovingio potrebbe fare ritorno in The Matrix 4. L'anticipazione arriva dall'interprete del personaggio, l'attore francese Lambert Wilson, il quale avrebbe lasciato intendere che potrebbe fare ritorno nel ruolo se gli impegni glielo permetteranno. Il sito francese Allocine ha ...

The Matrix 4 : Keanu Reeves mangia un gelato in solitudine prima dell'inizio delle riprese : Keanu Reeves avvistato mentre mangia un gelato in solitudine prima dell'inizio delle riprese di The Matrix 4 ad Alameda, una delle probabili location del film. In attesa dell'inizio delle riprese di The Matrix 4, Keanu Reeves ammazza il tempo gustandosi un bel gelato in solitudine. L'attore è stato immortalato ad Alameda, cittadina della Baia di San Francisco, nonché possibile location del quarto capitolo della saga di Matrix. In un video ...

arianagIossy : RT @gucciartx: Monica Bellucci, The Matrix Trilogy -