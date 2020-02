Terremoto in Croazia: scossa 4.2 nella regione di Knin (Di giovedì 6 febbraio 2020) scossa di Terremoto magnitudo 4.2 in Croazia: l’evento si è verificato alle 05:10 nella regione di Knin, a nord della località dalmata di Sebenico. Secondo i media locali, l’epicentro del sisma è stato localizzato a 23 km a nordovest di Knin ed è stato avvertito in una vasta regione, fino a Zara e Gracac. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.L'articolo Terremoto in Croazia: scossa 4.2 nella regione di Knin Meteo Web. meteoweb.eu

