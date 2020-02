Sanremo 2020: Sabrina Salerno resta bloccata sulla scala (VIDEO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sabrina Salerno ha passato una serata particolare a Sanremo 2020: è rimasta bloccata sulla scalinata e la sua esibizione è stata tagliata. Sabrina Salerno è rimasta bloccata sulla scala di Sanremo 2020: la showgirl è riuscita a scendere solo grazie ad Amadeus che l'ha prontamente soccorsa, anche se i suoi problemi non erano certo finiti lì. La scalinata del teatro Ariston ha fatto una nuova vittima, dopo la semi scivolata di Albano, ieri è toccato a Sabrina Salerno. La showgirl mentre scendeva le fatidiche scale si è bloccata: "Mi si è incastrata la scarpa", ha detto chiedendo l'aiuto di Amadeus. Il conduttore è subito arrivato in soccorso di Sabrina che, una volta liberata ha raggiunto il palco lamentandosi per un crampo al ... movieplayer

