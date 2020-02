Roberto Benigni ospite a Sanremo: all’Ariston il 6 febbraio 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roberto Benigni ospite a Sanremo 2020 Roberto Benigni è uno dei big ospiti di Sanremo 2020. La kermesse canora, giunta alla 70esima edizione, quest’anno vede la conduzione di Amadeus il quale ha voluto circondarsi soltanto del meglio, a livello nazionale e internazionale. Benigni torna sul palco dell’Ariston il 6 febbraio 2020 realizzando quella che l’attore stesso ha definito essere “una favola”. “Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, una favola, è il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario”, ha dichiarato con emozione Benigni, ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Pinocchio, infatti, è il suo ultimo film, realizzato da Matteo Garrone. Benigni tanti anni fa (esattamente nel 2002) ha interpretato il burattino parlante ma in questo film invece è il caro ... tpi

