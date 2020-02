Oscar 2020 | i regali da sogno per i candidati agli Academy Awards

Oscar 2020 : film candidati al premio e 10 pellicole eccellenti escluse : Oscar 2020: film candidati al premio e 10 pellicole eccellenti escluse L’attesa è quasi finita, pochi giorni ci separano dagli Oscar 2020. La 92esima edizione della storica assegnazione di premi dedicati al cinema prenderà il via il 9 febbraio e avrà luogo al Dolby Theatre di Los Angeles, in California. Registi, attori, produttori delle pellicole selezionate dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences attendono con ansia di ...

Oscar 2020 : Netflix nega di aver speso oltre 100 milioni per la campagna dei suoi film : Il Wall Street Journal ha ipotizzato una cifra di 100 milioni come spesa di Netflix per la campagna dei suoi film nominati agli Oscar, ma arriva la smentita. Netflix smentisce di aver investito una forte somma di denaro - si parla di oltre 100 milioni di dollari - per promuovere i suoi film in vista degli Oscar 2020. Un'accusa che era stata mossa alla piattaforma streaming già alcune settimane fa, durante la corsa ai premi. Agli Oscar 2020, la ...

Kirk Douglas incluso nel memoriale degli Oscar 2020 : Kirk Douglas sarà incluso nella sezione “In memoriam” degli Oscar 2020, uno dei momenti più commoventi della serata seguita in tutto il mondo. La sua morte all’età di 103 anni ha fatto arrivare tributi da tutta Hollywood e dai fan in tutto il mondo. Ha anche comportato alcune modifiche dell’ultimo minuto al pacchetto “In memoriam”, […] L'articolo Kirk Douglas incluso nel memoriale degli Oscar 2020 ...

Oscar 2020 - la migliore attrice protagonista? Né guizzi né lampi : la partita è tra Renée Zellweger e Scarlett Johansson : Prendere quel che passa il convento. Poche pretese da questa corsa all’Oscar per la miglior attrice protagonista 2020. guizzi, lampi, performance memorabili non ce ne sono, ma soltanto parecchia, scontata ordinarietà di mestiere. Mettiamo intanto in ordine d’importanza le ragazze finite in nomination. Ha già vinto il Golden Globe, quindi la strada sembra segnata. Interpreta una star di quelle che Hollywood non ha mai dimenticato, pur non ...

Festival di Sanremo 2020 - Roberto Benigni sul palco dell’Ariston : monologo dissacrante o cultura? La grande attesa per il premio Oscar : Che Benigni ci dobbiamo aspettare? Non lo sappiamo. Divina commedia o monologo “alla vecchia”, quello de “La mona, la topa, la sorca, la patonza, la gnocca, la gattina, la passerottina, la fisarmonica, la vagina”? Politica e sberleffo o alta cultura? Nasci incendiario e muori pompiere? Domande che alcuni si fanno, quando c’è di mezzo Roberto Benigni, superospite di Sanremo 2020. Solo Fiorello e Amadeus lo sanno. Molto si è ...

Tutti i cortometraggi in gara per gli Oscar 2020 : Nella notte degli Oscar quindici cortometraggi si contenderanno l’ambita statuetta. Quali sono i lavori in gara, divisi per categorie, e dove vederli. Leggi

Netflix all’assalto degli Oscar 2020 con The Irishman e Storia Di Un Matrimonio. Con quali chances di vittoria? : Netflix e gli Oscar: sembra passato un secolo, eppure era solo l’anno scorso quando la partecipazione di Roma di Alfonso Cuarón agli Academy Awards 2019 aveva dato la stura a polemiche infinite, poiché c’era il rischio, sostenevano i puristi, che un film targato Netflix, quindi con una limitatissima distribuzione in sala, vincesse addirittura il premio come miglior film nel tempio consacrato all’arte cinematografica. La cosa poi non accadde, ...

C’Era Una Volta… A Hollywood : Tarantino arriva agli Oscar 2020 con un film che si ispira al cinema : Dopo aver vinto il premio come miglior film nella categoria musical e commedia durante l’ultima edizione dei Golden Globe, C'Era Una Volta... A Hollywood di Quentin Tarantino potrebbe portarsi a casa altri importanti riconoscimenti. Il film concorre in 10 categorie agli Oscar 2020. La pellicola è stata vista da molti come “un atto d’amore per il cinema”. Il regista, Quentin Tarantino, ha avuto modo di rappresentare sul grande schermo ...

Oscar 2020 - dietrofront dei bookmaker : a 1917 il Miglior Film : Dopo avere primeggiato ai Bafta, 1917 arriva a quota 1,32 e scavalca il favorito C'era una volta a Hollywood nelle previsioni per l'Oscar 2020 per il Miglior Film. I Bafta sono tradizionalmente l'antipasto inglese degli Oscar 2020, nonché la cartina tornasole dell'orientamento di tutta l'industry mondiale sui prossimi vincitori dell'Academy Award, dopo l'edizione di quest'anno 1917 diventa il vincitore a Miglior Film per i bookmaler. Accanto ad ...

Oscar 2020 - le magnifiche cinquine dei non protagonisti. Brad Pitt (contro Al Pacino e Joe Pesci) e Kathy Bates tra i favoriti : Cinque pezzi da novanta tra gli attori, quattro pezzi da novanta e uno tutto da inventare tra le attrici. La corsa all’Oscar come miglior attrice/attore non protagonista 2020 non è mai stata così combattuta e ricca di glamour come quest’anno. Basterebbe soltanto mostrare la coppia di gioielli presi di peso da The Irishman e l’Oscar potrebbe chiudere baracca prima di cominciare. Al Pacino, nel ruolo del sindacalista in odor di mafia Jimmy Hoffa, ...

Oscar 2020 : "The Irishman? Noioso. Storia di un matrimonio? Falso" Le confessioni di una votante anonima : Le confessioni di una votante anonima agli Oscar 2020 che boccia The Irishman e Storia di un matrimonio e loda 1917 e il film di Tarantino raccolte da Hollywood Reporter. Mentre si avvicina la cerimonia di consegna degli Oscar 2020, Hollywood Reporter raccoglie le confessioni di una votante della categoria attrici che boccia The Irishman e Storia di un matrimonio, lodando Quentin Tarantino e Parasite, che però "non dovrebbe gareggiare nella ...

Oscar 2020 : le previsioni su Twitter? Per l'Academy "un breve problema tecnico" : l'Academy ha voluto rispondere ai dubbi dei suoi follower dichiarando che le previsioni sugli Oscar 2020 non erano anticipazioni legati ai vincitori. l'Academy ha risposto ai dubbi che il tweet sulle previsioni degli Oscar 2020 condiviso poche ore fa, e poi prontamente cancellato, avesse rivelato in anticipo i vincitori di questa edizione dei prestigiosi premi. Con un messaggio sui social media i responsabili dell'Academy of Motion Picture Arts ...

Oscar 2020 - la forza seduttiva del racconto : ecco i candidati per la miglior sceneggiatura : Qualche incertezza in più, finalmente. Ed è coerente alla forza seduttiva del racconto, all’irresistibile attrazione sprigionata da una sapiente drammaturgia che può sorprenderci come vuole attraverso le misteriose strategie messe in “parola cinematografica” da abili sceneggiatori. La “decina” divisa in due cinquine dedicata ai candidati all’Oscar per la miglior sceneggiatura (originale e adattamento da materiale preesistente) non prevede ...

Oscar 2020 - e se fosse Parasite a vincere come miglior film? : È Parasite Fever, o meglio Power, come recita la copertina dell’ultimo numero di Vanity Fair. Sulla quale campeggia Bong Joon-ho, il regista del film sudcoreano che, agli Oscar 2020, che si svolgeranno domenica prossima 9 febbraio, potrebbe regalare molte sorprese con le sue 6 nomination pesanti. Il successo di Parasite viene da lontano Normalmente i film provenienti da altre nazioni restano confinati nel pur prestigioso recinto della ...