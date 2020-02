Nella battaglia di Idlib spuntano le milizie iraniane (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un nuovo fronte si è aperto nel “Grande Idlib”, l’ultima roccaforte siriana sotto il controllo dell’opposizione. Negli ultimi giorni, gli scontri diretti tra le forze governative – fedeli al presidente siriano, Bashar Al Assad – e le truppe turche – che sostengono i ribelli – hanno infiammato la regione, rompendo il tacito accordo di non aggressione in vigore tra turchi e siriani. La Forza Quds Adesso, a questo complesso mosaico si è aggiunto un nuovo tassello, che potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta nel conflitto. A Idlib, infatti, non sarebbero presenti soltanto le forze turche e siriane e i combattenti di Hayat Tahrir Al Sham, ma anche le milizie iraniane e afghane che compongono la nota Forza Quds. L’intercettazione delle onde radio utilizzate dalle milizie iraniane – registrate dagli attivisti ... it.insideover

chiaragribaudo : Grazie #RulaJebreal per il pugno allo stomaco che ci hai dato. Mai, mai un passo indietro nella battaglia contro la… - PescaraCalcio : ???? Mai mollare nella lotta contro il cancro! Oggi, nella Giornata Mondiale della lotta al cancro, riserviamo il no… - ParoleOstili : Fino al 5 febbraio saremo in piazza Garibaldi a Milano al fianco di @NetflixIT. Un’installazione, quasi 10mila ins… -