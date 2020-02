Nasce il McCrunchy bread con Nutella (Di giovedì 6 febbraio 2020) Milano, 5 feb. – (Adnkronos) – A Milano la lunga coda che da Piazza dei Mercanti porta al ristorante di piazza Duomo, era visibile già un’ora prima delle 15:00, orario in cui è avvenuto il lancio del McCrunchy bread con Nutella. Solo nella prima ora sono stati distribuiti 2500 panini nelle città di Roma, Milano, Napoli e Bari. McDonald’s e Ferrero si sono unite per portare nei 600 punti vendita italiani, il grande classico del panino con la Nutella. Nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo la crema spalmabile alle nocciole più apprezzata, l’azienda di Alba ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto in collaborazione con McDonald’s. Il binomio che da sempre ha caratterizzato la colazione e la merenda, per la prima volta è possibile gustarlo anche fuori dalle mura domestiche. Spazio dunque alla semplicità ... notizie

lillydessi : Nasce il McCrunchy bread con Nutella - Pammina87 : RT @Adnkronos: Nasce il #McCrunchy bread con #Nutella - Adnkronos : Nasce il #McCrunchy bread con #Nutella -