LIVE Giorgi-Kontaveit 3-6, 6-4, 6-7 Fed Cup 2020 in DIRETTA: l’azzurra cede al tie-break del terzo set. Sarà il doppio a decidere l’esito della sfida (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3, 4-6, 7-6 (4): GIOCO, PARTITA, INCONTRO PER Kontaveit. L’estone riporta la sua nazione in parità 1-1 nel computo complessivo della serie. A decidere tutto sarà il doppio. 6-4 Accorcia parzialmente l’azzurra. Altro servizio per lei. 6-3 Ci sono tre match point per l’estone: l’azzurra si divora l’impossibile. 5-3 Il nastro stoppa il dritto della Giorgi, che ora è in difficoltà. Ancora un servizio per l’estone. 4-3 Kontaveit: è lungo il dritto centrale dell’azzurra. 3-3 Schiaffo al volo della Giorgi. Parità: si cambia campo. 3-2 Kontavet, ora due servizi per l’azzurra. 2-2 Recupera il mini-break la Giorgi, ancora servizio per l’estone. 2-1 Per la Kontaveit che ha un minibreak di vantaggio. SI VA AL TIEbreak 6-6 Camila Giorgi pareggia i conti! 40-15 Qui arriva l’errore. 40-0 Gran ... oasport

