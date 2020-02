Fabrizio De Andrè mai a Sanremo, disse: “I miei sentimenti non sono argomento di competizione” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nel corso della terza serata di Sanremo 2020, il cantautore Mika salirà sul palco cantando “Amore Che Vieni, Amore Che Vai”, un omaggio al genio di Fabrizio De Andrè che al Festival non ha mai partecipato. Ne spiegò i motivi a Enzo Biagi in un’intervista del 1985: “Dovrei andare ad esprimere i miei sentimenti o la tecnica con i quali io riesco ad esprimerli, e credo che questo non possa essere argomento di competizione”. fanpage

