DIRETTA MotoGP, Test Sepang 2020 LIVE: orari, programma, come seguirli in tempo reale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Venerdì 7 febbraio andrà in scena la prima giornata di Test MotoGP a Sepang (Malesia), sul circuito asiatico si disputerà dunque la prima giornata di prove collettive che aprono ufficialmente la stagione del Mondiale MotoGP 2020. Si accendono finalmente i motori a un mese dal primo Gran Premio dell’anno che si correre il prossimo 8 marzo in Qatar. I piloti avranno a disposizione otto ore per trovare la giusta messa a punto sulle proprie moto, per provare i nuovi componenti e i nuovi pezzi, per Testare elementi e per trovare il feeeling giusto: cercare la confidenza col mezzo e capirne il potenziale è fondamentale per tutti i centauri. Marc Marquez si presenta da Campione del Mondo ma dopo un inverno tribolato, caratterizzato dalla problematica riabilitazione dopo l’operazione alla spalla destra: lo spagnolo ha più volte dichiarato di essere al 60-70% della forma e dunque non ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Ecco la nuova @YamahaMotoGP ?? Di @ValeYellow46 e @mvkoficial12 ?? - BeltramoPaolo : RT @SkySportMotoGP: ?? Ecco la nuova @YamahaMotoGP ?? Di @ValeYellow46 e @mvkoficial12 ?? - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? Ecco la nuova @YamahaMotoGP ?? Di @ValeYellow46 e @mvkoficial12 ?? -