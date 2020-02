CLIMA ESTREMO: è stato il GENNAIO più CALDO di sempre in Europa. NO inverno (Di giovedì 6 febbraio 2020) La stagione invernale quest'anno è stata letteralmente stravolta su tutta Europa. Sapevamo di aver vissuto un GENNAIO estremamente anomalo, ma ora a conforto arrivano i numeri che descrivono quella che è una situazione a dir poco inquietante. In base ai dati di Copernicus CLIMAte Change Service, il servizio di monitoraggio del CLIMA e dell'ambiente dell'Unione europea, la temperatura media di GENNAIO 2020 in Europa è stata di ben 3.1 gradi superiore alla media di riferimento del trentennio tra il 1981 e il 2010. GENNAIO di quest'anno è stato più CALDO di circa 0.2°C rispetto al GENNAIO che era stato finora più CALDO in Europa, quello del 2007. Le temperature medie sono risultate particolarmente elevate in gran parte dell'Europa nord-orientale, in alcune aree di oltre 6°C al di sopra della media di GENNAIO 1981-2010. Il CALDO ha raggiunto livelli da record sul Nord ... meteogiornale

