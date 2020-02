Alluvione in Nuova Zelanda, cadono oltre 1000 mm di pioggia in 60 ore (Di giovedì 6 febbraio 2020) CRONACHE METEO: la zona del Southland, in Nuova Zelanda, è stata colpita da una pesantissima ondata di maltempo. Il Southland è la provincia più meridionale della Nazione, ed è esposta al flusso occidentale circumantartico, la serie di perturbazioni che scorre continuamente attorno al continente antartico, tanto che le precipitazioni medie annue sulle zone montuose della regione arrivano fino a 6000 mm tra pioggia o equivalente neve. Ma le precipitazioni che si sono concentrate in sole 60 ore nei primi giorni di febbraio hanno causato grossi problemi nelle aree del Fiordland, del Southland centrale e settentrionale e nel distretto di Gore, con numerose strade bloccate e 380 persone isolate a Milford Sound. A Milford Sound, un fiordo situato nella zona sud occidentale dell'isola meridionale della Nuova Zelanda, sono caduti 1000 mm di pioggia in 60 ore, di cui 600 mm ... meteogiornale

