Alcuni problemi TIM mobile il 6 febbraio: come ottenere assistenza (Di giovedì 6 febbraio 2020) In questa mattinata del 6 febbraio si registrano problemi TIM per il servizio mobile. Non si tratta di un down diffuso delle linee telefoniche ma una certa fetta di clienti ha difficoltà ad utilizzare la sua SIM nei suoi servizi fondamentali come le chiamate, la connessione internet o anche l'utilizzo di app social e di messaggistica quando si utilizza, appunto, la rete dell'operatore. come al solito, una fotografia ben precisa della situazione legata ai problemi odierni viene fornita dal sempre puntuale sercvizio Downdetector. come visibile nel grafico riportato sul sito di alert, oramai dalle ore 10 si stanno verificando diverse anomalie legate proprio ai servizi dell'operatore. Al momento di questa pubblicazione, le anomalie sono nell'ordine delle centinaia. Il numero tutto sommato esiguo di testimonianze per un operatore nazionale come quello ex Telecom Italia appunto la dice ... optimaitalia

