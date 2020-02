Addio alla campagna della PETA contro le pellicce (Di giovedì 6 febbraio 2020) La PETA non deve più preoccuparsi delle pellicce. E può chiudere qui la campagna dedicata a sensibilizzare il mondo della moda sull’utilizzo di questo materiale. Per una battaglia che l’associazione ha vinto, però, ce ne sono tante altre ancora da vincere. Da tre decenni la PETA chiedeva aiuto alle star per partecipare alla sua campagna “Meglio nudi che in pelliccia”, uno slogan diventato famoso nella battaglia all’uso di un materiale non più sostenibile, soprattutto per le torture che gli animali erano costretti a subire per ottenere le pellicce che poi vedevamo sfilare in passerella. Da Pink a Eva Mendes, passando anche per Elisabetta Canalis… Per PETA un grande successo, annunciato proprio a pochi giorni dall’inizio del mese della moda, proprio il mese durante il quale dagli anni Novanta in poi molti personaggi hanno prestato volto e corpo ... bigodino

