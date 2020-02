A Torino il quotidiano è sospeso come il caffè: «La cultura e l’informazione devono essere di tutti» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questa mattina un signore distinto si è avvicinato all’edicola di Maria Barberio – sotto i portici di via Po’, in pieno centro a Torino – per porgerle una banconota da dieci euro. Aveva letto di lei sul giornale del giorno prima, e voleva contribuire anche lui all’iniziativa del “quotidiano sospeso“. «Non lo avevo mai visto prima, e io i miei clienti li conosco tutti per nome», assicura Maria. Poi l’uomo si è allontanato senza dire nulla. L’iniziativa del “quotidiano sospeso” spiegata con le parole di Luciano De Crescenzio Da ieri l’edicola torinese di Maria Barberio ha esposto due cartelli – uno per lato – che recitano: “Il quotidiano sospeso. Parte il regalo all’informazione e alla cultura per chiunque ne abbia desiderio e non possa permetterselo. Vi aspetto”. L’iniziativa si ... giornalettismo

marisa_eye : Trapianti. Presentata a Torino la prima procedura di consenso informato per i minori - Quotidiano Sanità - ConfcommercioRE : RT @GRConfcommercio: Invece del caffè arriva il #giornale “sospeso”. L’idea di un edicolante di #Torino: “Con la crisi c’è chi non può perm… - AscomTorino : RT @GRConfcommercio: Invece del caffè arriva il #giornale “sospeso”. L’idea di un edicolante di #Torino: “Con la crisi c’è chi non può perm… -