Torino, doppio allenamento al Filadelfia: in gruppo si rivede Verdi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Torino, doppio allenamento al Filadelfia agli ordini del neo allenatore Longo: in gruppo si rivede Verdi, differenziato per Ansaldi Doppia razione d'allenamento per il Torino oggi al Filadelfia, nel secondo giorno di Longo da tecnico dei granata. Lavoro a porte chiuse in mattinata, lunga partitella a campo ridotto sotto gli occhi dei tifosi nel pomeriggio. In gruppo si è rivisto per tutta la seduta Verdi, mentre Ansaldi ha iniziato il lavoro con i compagni per poi spostarsi sul terreno secondario per seguire un programma differenziato. Ancora assenti Baselli e Zaza.

