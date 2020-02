Tom Hiddleston dalla Marvel a Netflix, dopo Loki sarà protagonista di White Stork (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tom Hiddleston si prende una pausa dall'universo Marvel per sbarcare su Netflix. Come annuncia Deadline, la star britannica sarà il protagonista di White Stork (inizialmente noto col titolo di Spadehead), un thriller politico sul paradosso della verità. La serie drammatica è prodotto da Eleven, la compagnia dietro il successo di Sex Education. Netflix ha ordinato dieci episodi del progetto creato, scritto e prodotto da Christopher Dunlop. La regia è affidata a Kristoffer Nyholm (Taboo). In White Stork, Tom Hiddleston interpreta James Cooper, un politico selezionato per la corsa al parlamento che viene seguito da Asher Millan, colei che lo preparerà per le primarie. Fin da subito emerge che James nasconde dei segreti sul suo passato che potrebbero danneggiare pericolosamente la sua immagine pubblica. La sua carriera, il suo matrimonio e la vita privata saranno messi a rischio anche ... optimaitalia

