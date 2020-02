Thor: Love And Thunder, il ruolo di Christian Bale è stato svelato? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo essere stato Il Cavaliere Oscuro nell'universo DC, Christian Bale tornerà nel mondo dei cinecomic in Thor: Love and Thunder, forse nei panni del villain alieno. Christian Bale è in trattative per un ruolo in Thor: Love And Thunder, il quarto capitolo dedicato all'Avengers Dio del tuono, ruolo svelato in un rumor clanciato sul web che lo vorrebbe nei panni di un villain alieno**. Secondo il sito The Illuminerd, Christian Bale interpreterà il villain di Thor: Love and Thunder, un cattivo di razza aliena che molti fan sperano sia Gorr il Macellatore di Dei, personaggio creato dal duo Jason Aaron e Esad Ribic. Ancora nulla è stato ufficializzato, ma da queste ultime notizie sappiamo che Christian Bale ancora non ha firmato il suo contratto con i ... movieplayer

