Tell Me Why, nuovo gioco di Dontnod, rappresenterà con estrema cura la community LGBTQ+ (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dontnod Entertainment ha intrapreso ricerche e ampie consultazioni per garantire che la storia di Tyler Ronan, il protagonista transessuale di Tell Me Why, sia "accuratamente realizzato" per rappresentare in modo veritiero "le persone che di solito non hanno abbastanza visibilità".Annunciato durante l'Xbox London 2019, Tell Me Why è un gioco che segue la storia dei gemelli Alyson e Tyler Ronan mentre tornano nella loro città natale ed esplorano il loro passato travagliato. Mentre camminano nella loro casa d'infanzia, i gemelli sperimenteranno le proprie visioni e ricordi di ciò che è accaduto e il giocatore sceglierà quale rappresentazione degli eventi è quella vera, portando a finali determinanti. Tyler Ronan è il "primo eroe transgender di videogiochi giocabile", ha affermato lo sviluppatore, e il team si è consultato con l'organizzazione di difesa dei media LGBTQ+ GLAAD per ... eurogamer

