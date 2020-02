Sicurezza, il viceministro dell’Interno a Caserta: “Questura in fascia A avrà 150 poliziotti in più” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Caserta – “La bella notizia di oggi è la promozione della questura di Caserta in ‘fascia A’, che porta con sé il riconoscimento del lavoro fatto e della complessità del territorio, e soprattutto circa 150 poliziotti in più“. Lo ha detto il viceministro dell’Interno Matteo Mauri al termine del vertice sulla Sicurezza tenuto alla prefettura Caserta alla presenza del Prefetto Raffaele Ruberto, del Questore Antonio Borrelli, dei Comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, del sindaco Carlo Marino e del Presidente della Provincia Giorgio Magliocca. “Già nell’ultimo anno e mezzo – ha proseguito Mauri – sono arrivati una settantina di poliziotti in più, entro qualche mese ne arriverranno oltre 70, molti dei quali andranno al nuovo Commissariato della Polizia di Stato che ... anteprima24

