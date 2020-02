Sanremo 2020, il videomessaggio sparito di Rogers Waters: una scelta politica dietro la decisione della Rai? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Rai nella bufera per il video-messaggio non mandato in onda di Rogers Waters. Viale Mazzini si giustifica: “Motivi di scaletta”. Sanremo (IMPERIA) – Le polemiche su Sanremo sembrano essere infinite. Al termine della prima puntata la Rai è finita al centro di una bufera social (e politica) per il video-messaggio di Rogers Waters non mandato in onda. Era stata proprio viale Mazzini ad annunciare una piccola introduzione dell’ex bassista dei Pink Floyd al monologo di Rula Jebreal. Le ipotesi sono state diverse con la Rai che ha parlato di motivi di scaletta anche se, secondo il Corriere della Sera, dietro questa scelta ci potrebbe essere la posizione dell’artista contro Israele. Il motivo del mancato video-messaggio di Roger Waters Il passo indietro questa volta, almeno secondo il Corriere della Sera, lo ha fatto la Rai. Una scelta, scrive il ... newsmondo

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -