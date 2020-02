Rita Pavone è stata l’inizio di una distopia? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È una delle cose di cui abbiamo discusso nella seconda puntata dell'inaspettato podcast sul Festival, con Matteo Bordone e un pezzo della redazione ilpost

trash_italiano : SCALETTA PRIMA SERATA #SANREMO2020 Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anas… - FranAltomare : Standing ovation per Rita Pavone. Persone in platea che non applaudono per Achille Lauro. Vi meritate l’oblio. #Sanremo2020 - _the_jackal : Per capire quanti anni ha Rita Pavone bisogna tagliarle una gamba e contare i cerchi! #Sanremo2020 -