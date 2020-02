Ray Donovan cancellato: non ci sarà l'ottava stagione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) "Slàinte", ovvero "alla salute" in irlandese. Così Liev Schreiber ha voluto salutare, su Instagram, tutti i fan di Ray Donovan dopo la notizia, giunta nelle ore scorse, che Showtime ha preferito non rinnovare la serie tv per un'ottava stagione. La settima, conclusasi il mese scorso negli Stati Uniti (da noi è già disponibile su Netflix), è quindi l'ultima.Una notizia che arriva non senza sorprese, dal momento che sembrava quasi cosa fatta in quel di Showtime per un rinnovo per un'ultima stagione dello show, considerato come si conclude la settima stagione, ovvero lasciando aperti alcuni quesiti che, così, non troveranno soluzione. Liev Schreiber chiede aiuto ai fan per Ray Donovan 8 Ray Donovan cancellato: non ci sarà l'ottava stagione pubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2020 20:13. blogo

