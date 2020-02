Perde il controllo dell’auto e si ribalta: paura per una donna (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMirabella Eclano (Av) – paura per una donna nel pomeriggio di oggi. Sul tratto dell’A16 verso Napoli, zona Mirabella Eclano, si è ribaltata una vettura. La donna fortunatamente è uscita illesa. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e di un equipaggio della Misericordia di Benevento, impegnato ai caselli autostradali per una convenzione con Autostrade per l’emergenza neve. L'articolo Perde il controllo dell’auto e si ribalta: paura per una donna proviene da Anteprima24.it. anteprima24

