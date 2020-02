Manresa-Dinamo Sassari oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming basket Champions League 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) oggi (5 febbraio) si disputerà il match tra Manresa e Dinamo Sassari, sfida valida per la quattordicesima e ultima giornata della fase a gironi della basketball Champions League 2019-2020. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.00 presso il Pavelló Nou Congost. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming La Dinamo Sassari condivide la vetta del girone A con il Turk Telekom con il record di 10 vittorie e 3 sconfitte: i sardi hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale già da qualche giornata ma hanno bisogno di un successo stasera per poter sperare di agguantare il primo posto, che ora come ora è nelle mani del sodalizio turco, dal momento che il team di Ankara è avvantaggiato negli scontri diretti. Il BAXI Manresa occupa invece la terza posizione insieme al Filou ... oasport

