Mancano poche ore al rientro sulla Terra di Luca Parmitano | chi è il primo comandante

L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano tornerà sulla Terra domani, 6 febbraio, a bordo di una Soyuz-MS13: gli faranno compagnia l'astronauta della NASA Christina Koch ed il cosmonauta russo Alexander Skvortsov. Le manovre di distacco dalla ISS inizieranno alle 03:00 ora italiana, quando si procederà alla chiusura del portellone, mentre il distacco della navetta dalla Stazione Spaziale Internazionale è previsto alle 06:49. Le fasi di atTerraggio inizieranno alle 09:00 ora italiana mentre la Soyuz toccherà Terra alle 10:14, nelle steppe del Kazakistan. Dopo l'atTerraggio, AstroLuca volerà direttamente al Centro Addestramento Astronauti dell'ESA a Colonia con arrivo previsto intorno alle 22 ora italiana. Terrà poi una conferenza stampa presso il Centro Europeo Addestramento Astronauti – EAC – dell'ESA sabato 8 febbraio.

