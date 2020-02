L’autonomia quanno ce pare di Luca Zaia sulla manutenzione delle strade regionali (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Qualche giorno fa il Presidente del Veneto Luca Zaia spiegava su Facebook di «aver presentato un emendamento a per far gestire le infrastrutture venete a CAV», la concessionaria autostradale pubblica partecipata al 50% da Regione Veneto e da ANAS (cioè dallo Stato) che gestisce già alcuni tratti autostradali (a pedaggio) della rete viaria regionale. Il Veneto quindi vorrebbe che anche i tratti autostradali in concessione ad Autostrade per l’Italia tornassero in mano pubblica, ma sempre in una società gestita a metà con lo Stato. Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna: le tre regioni autonomiste che “restituiscono” le strade regionali ad ANAS Lo stesso Stato al quale la regione di Zaia chiede maggiore autonomia per gestire meglio le risorse regionali, o almeno questa è la vulgata autonomista che si sente raccontare in Lombardia e in Veneto. Perché mentre di autonomia ... nextquotidiano

