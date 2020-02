Istanbul, aereo esce di pista durante l’atterraggio e si spezza (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un aereo della compagnia turca Pegasus Airlines in arrivo da Smirne è uscito di pista in fase di atterraggio all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul e si è spezzato in tre tronconi. Tra le persone a bordo non ci sono vittime ma 52 persone sono rimaste ferite: le due più gravi sarebbero i piloti. I passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo attraverso le spaccature della fusoliera. Sull'incidente la Procura di Istanbul ha aperto un'inchiesta, per verificare se la causa sia da addebitare a un errore umano o a un problema tecnico: di certo, al momento dell'atterraggio, le condizioni climatiche sulla zona erano critiche, con pioggia e vento. A bordo dell'aereo (che al momento dell'impatto ha anche preso fuoco, ma l'incendio è stato subito domato) viaggiavano 183 persone: 177 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. ilfogliettone

