Fiorello promette: “Non tornerò mai più ospite a Sanremo”, ma glissa sulla possibilità di condurre (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In conferenza stampa, Fiorello ha dichiarato che non tornerà mai più al Festival di Sanremo come ospite e lo garantisce: "Al 100%". Tace, o meglio glissa, sulla possibilità di poterlo condurre un giorno o l'altro. Magari, chissà, proprio l'anno prossimo. E sulla seconda serata prevista questa sera: "Impossibile bissare il successo. Se succede, domani mi travesto da cantante mascherato. Faccio il Coniglio". fanpage

