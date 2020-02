Amorosi, truffa ai danni di un’anziana: domiciliari per un napoletano (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (Bn) e della Stazione di Amorosi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un cittadino italiano residente a Napoli, gravemente indiziato del reato di truffa ai danni di persona anziana. L’attività d’indagine espletata ha consentito di ricostruire un episodio di truffa consumata, nel decorso mese di dicembre, ai danni di una donna anziana residente in Amorosi, con le seguenti modalità: l’indagato fermava l’anziana donna mentre si stava recando al mercato rionale e si presentava come un amico del figlio che lo aveva ... anteprima24

