Albano e Romina – Raccogli l’attimo | il testo della canzone | Sanremo

Grandissimo successo per Albano Carrisi e Romina Power, che a Sanremo cantano "Raccogli l'attimo": il testo della canzone, come acquistare e il VIDEO Albano Carrisi e Romina Power (fonte foto: GettyImages) Albano Carrisi e Romina Power ritornano insieme dopo 25 anni sul palco di Sanremo, con un brano inedito, "Raccogli l'attimo", scritto da Cristiano Malgioglio: il testo della canzone, il video della loro interpretazione e come acquistare. Emozioni a non finire quelle che regala Sanremo, tanta buona musica e incredibili ritorni, come quello della coppia Albano – Romina che hanno donato al pubblico che li ama e li segue con attenzione, momenti di incredibile felicità, e anche attimi di paura a causa di un incidente che poteva finire molto male. 'Raccogli l'attimo' è anche il titolo dell'album che sarà pubblicato il 7

stanzaselvaggia : L’ultima botta di anni ‘90 di ‘sto Festival è il playback di Albano e Romina. #Sanremo2020 - IlContiAndrea : Vabbè facciamo che potevamo anche restare altri 25 anni senza un inedito #AlBano #Romina #Sanremo2020 - IlContiAndrea : PLAYBACK meraviglia per un inedito DOPO 25 ANNI #Sanremo2020 #Romina #AlBano -