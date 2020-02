Tesla, corsa mozzafiato in Borsa. Gli short seller corrono ai ripari. Un’azione ora vale 900 dollari (Di martedì 4 febbraio 2020) In un giorno il titolo ha guadagnato 130 dollari. Per gli “short sellers” dal primo gennaio maxi perdite oltre 8 miliardi di dollari ilsole24ore

SBerritta : La Fed lavora per Elon Musk: le aste della Banca centrale finanziano la corsa di Tesla a Wall Street - Malusblade : .@Tesla, corsa mozzafiato in Borsa. Gli short seller corrono ai ripari. Un’azione ora vale 900 dollari | di… - guspatagonico : RT @Fra7russo: Nuovo boom delle azioni di #Tesla che crescono oramai giorno dopo giorno ?? ???? #Innovazione #Elettrico -