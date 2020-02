Spadafora: «Razzismo? Nuove tecnologie verso Euro2020» (Di martedì 4 febbraio 2020) Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha parlato di un progetto per combattere il Razzismo Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha comunicato una strategia per combattere il Razzismo verso Euro2020. Ecco le sue parole in una nota Ansa. Spadafora – «Nel giro di poche settimane dovremmo poter sperimentare per la prima volta nel nostro Paese, nei principali stadi, Nuove tecnologie che possano aiutare il lavoro delle forze dell’ordine e che speriamo di poter utilizzare in via sperimentale già durante la prima partita degli Europei il prossimo 12 giugno a Roma. Abbiamo avviato un tavolo tecnico con la Federcalcio e il ministero dell’Interno». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

