Sigarette elettroniche, passo indietro dell’OMS: ha modificato la pagina sui rischi (Di martedì 4 febbraio 2020) L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stata travolta da un'ondata di critiche per aver pubblicato una serie di domande e risposte legate alle Sigarette elettroniche piena di inesattezze, errori palesi e informazioni parziali. Criticata anche da illustri scienziati, l'OMS è stata costretta a stravolgere la pagina iniziale correggendo il tiro. fanpage

