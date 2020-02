Sanremo 2020, testi canzoni: «Lo sappiamo entrambi» di Riki (Di martedì 4 febbraio 2020) Riki Riki gareggia per la prima volta al Festival di Sanremo con una canzone, Lo sappiamo entrambi, che parla di un amore ormai appassito. Nel brano il cantautore canta un legame importante ma ormai in crisi e la bugia più grande che tante volte ci si dice reciprocamente all’interno di una coppia, quando i due non si amano più, ma non hanno il coraggio di dirselo. Silenzi dilaganti, una noia di fondo e un sentimento che ormai si è spento. Nel frattempo si fa finta di nulla, in un vortice di incomprensioni e incomunicabilità. canzoni Sanremo 2020: il testo di «Lo sappiamo entrambi» di R. Marcuzzo – R. Scirè Ed. Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia/Mamely Edizioni Musicali/Ghest – Milano Le luci si spengono Mentre il tempo sbiadisce nascosto in disparte E ascolta fissandoci Tra storie che scorrono Le osserviamo cambiare e troviamo cambiati solo ... davidemaggio

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -